Тюменец отправится в колонию строгого режима за бегство из колонии-поселения

В Тюмени вынесен приговор в отношении 47-летнего осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мужчина в октябре прошлого года был приговорен к двум годам лишения свободы. В январе 2024 года, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, он покинул колонию, перебравшись через забор.

Впрочем, долго наслаждаться свободой у него не вышло. В тот же вечер его задержали возле дома. Он был пьян.

Теперь осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Суд назначил ему два года и два месяца лишения свободы.