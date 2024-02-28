В России могут упростить выдачу субсидий бизнесу

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, глава "Опоры России" Александр Калинин, а также руководители "Деловой России" Алексей Репик и РСПП Александр Шохин предложили Правительству упростить порядок выдачи субсидий малому и среднему бизнесу.

"Субсидии должны предоставляться напрямую получателям поддержки – субъектам малого и среднего предпринимательства, а не банкам в качестве компенсационного механизма", - приводит РБК фрагмент письма кабмину.

Ранее Госдума призвала полицию "не кошмарить бизнес проверками, а заниматься преступностью". На парламентских слушаниях по развитию малого и среднего бизнеса председатель палаты Вячеслав Володин сказал в адрес МВД: "Займитесь преступностью, поддерживайте общественную безопасность. А что касается бизнеса, дайте им спокойно работать, то, что говорит президент, выполняйте его поручения и контролируйте эти сферы".

До этого "Деловая Россия" направила в администрацию президента предложения по изменениям в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Их цель – снижение избыточного давления на бизнес. Одна из наиболее важных новаций предполагает де-факто полную отмену применения статьи 220 УК РФ ("Организация преступного сообщества") к предпринимателям. Речь идет о декриминализации создания структурированной организованной группы для совершения исключительно одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 159–160 УК РФ и главами 22–23 УК РФ.