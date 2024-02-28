28 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Верхняя Пышма и не только: где будут находиться квартиры победителей свердловской викторины

Стало известно, в каких районах будут находиться квартиры для победителей викторины "Опорный край", посвященной 90-летию Свердловской области.

Напомним, викторина пройдет 15, 16, 17 и 18 марта 2024 года. Все участники получат в подарок памятную медаль и возможность стать обладателем ценного подарка. Для участия в викторине создадут более 2 тысяч пунктов проведения. Они расположатся возле избирательных участков, которые откроют для выборов президента России.

Итоги и имена победителей назовут 12 апреля. Ранее сообщалось, что среди призов будут 1000 смартфонов, 90 автомобилей, 40 квартир в Екатеринбурге и 20 мотоциклов "Урал".

Однако теперь условия изменились. Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, число призов увеличено. Теперь это 2000 смартфонов, 100 автомобилей и 45 квартир. А вот количество мотоциклов осталось неизменным.

ветлужских андрей леонидович депутат госдумы рф 2017(2016)|Фото: Накануне.ru

По словам Ветлужских, все квартиры будут либо однокомнатными, либо студиями. Также он озвучил районы их расположения. Оказалось, что они будут находиться не только в Екатеринбурге, как планировалось ранее.

"Около озера Шарташ, микрорайон Широкая речка, Вторчермет, Уктус, Академический и в центре Верхней Пышмы. Все квартиры с чистовой отделкой", - пояснил Андрей Ветлужских.

Отвечая на вопрос Накануне.RU он сообщил, что выбрать, например, расположение квартиры или этаж у ее обладателя не получится.

"Дареному, как говорится... Ценные подарки определяются благотворителями. Они уже определены и будут конкретные. Выбора тут не получится - что выигрываешь, то выигрываешь", - отметил глава федерации профсоюзов.

Что касается автомобилей, их марок и особенностей Ветлужских называть не стал, сказав лишь, что это будут отечественные машины. Единственное, что на них могут нанести специальные наклейки в честь 90-летия области. Не стал он уточнять он и модели смартфонов.

Студенты с телефонами в актовом зале Уральского федерального университета в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Плохого не предложат. Будет доступный смартфон среднего уровня", - рассказал Андрей Ветлужских.

По его словам, количество призов организаторы викторины увеличивать больше не планируют. А вот забрать деньги вместо призов будет невозможно.

Ранее Накануне.RU уже рассказывало, как жителей Свердловской области планируется завлекать на избирательные участки.

Теги: квартиры, викторина, районы


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2024 10:00 Мск 90 автомобилей и 40 квартир в Екатеринбурге: названы призы викторины "Опорный край"
Ранее 17.01.2024 12:55 Мск Смартфоны, автомобили, квартиры: в Свердловской области разыграют призы в честь 90-летия региона

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