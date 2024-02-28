28 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

За смерть девушки от отлетевшего в нее колеса может ответить шиномонтажка

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту некачественного ремонта автомобиля и выпуска его в эксплуатацию. В результате от машины отвалилось колесо и влетело в стоящую на дороге 20-летнюю девушку.

Напомним, трагедия произошла 16 февраля около 12 час. 56 мин. в районе 76 км. автомобильной дороги "г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов". В тот день девушка возвращалась со своим женихом домой в Екатеринбург. На полпути они заметили "Ладу", улетевшую в кювет и решив помочь семье, вышли из машины. В этот момент мимо проезжал грузовой бортовой автомобиль марки "МАЗ", у которого во время движения отлетело колесо. Оно и полетело в девушку и ее 35-летнего жениха. Последний выжил, а вот юная невеста получила серьезные травмы головы и скончалась в больнице 19 февраля, так и не придя в сознание.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РФ (некачественный ремонт транспортного средства и выпуск его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть человека). Прокуратура г. Кировграда изучила в порядке надзора материалы доследственной проверки, проведенной органами следствия МОтд МВД России "Кировградское", которые установили нарушения, допущенные при эксплуатации автомобиля.

Было установлено, что в том же месяце екатеринбургская организация, оказывающая шиномонтажные услуги, производила замену колеса на том самом большегрузе, который числится за компанией по грузоперевозкам. После чего сотрудниками указанной компании, ответственными за техническое состояние транспортного средства, был осуществлен выпуск его в эксплуатацию в технически неисправном состоянии.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры г. Кировграда.

Теги: прокуратура, колесо, смерть, ДТП


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