В Нижневартовске подростки отравились алкоголем

В Нижневартовске в полицию поступило сообщение о госпитализации двух подростков, которые отравились алкоголем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре.

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Ведомство начало проверку и установило, что 15-летние подростки купили алкоголь в одном из магазинов и выпили его. После выпивки им стало плохо. Они обратились к матери одного из подростков. Она вызвала "скорую".

В отношении продавца магазина составлен административный протокол из-за продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

К ответственности также привлечены родители детей по статье "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление, распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции". Вся спиртосодержащая продукция изъята. Ее отправили на экспертизу. Также проверят акцизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Один из пострадавших детей отправлен домой. Второй продолжает лечение в больнице.

Отметим, что это не первый скандал в городе подобного рода. 5 февраля стало известно о подростках, которые напились в магазине по продаже вейпов "Smoking shop", хотя по закону вход туда 18+.