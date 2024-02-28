28 Февраля 2024
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Фото: www.georgios.info

Варфоломей "восстановил" изверженного из сана бывшего священника РПЦ и пристроит его в Европе

Синод Экуменического патриархата, который часто называют Константинопольским, "восстановил" бывшего протоиерея РПЦ Алексия Уминского, который был извержен из сана, и начнет свою деятельность в одном из приходов в Европе.
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Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом запретил в служении Уминского. Позже Церковным судом он был лишен священного сана за отказ читать по патриаршему благословению молитву о Святой Руси за литургией. При этом отказ читать молитву был лишь формальным поводом. Еще до начала СВО Уминский постоянно делал провокационные высказывания и вел оппозиционную политическую деятельность, несовместимую с саном.

Эксперт по религиозным вопросам телеканала "Царьград" Михаил Тюренков ничуть не удивлен решением Фанара, который, "лишь формально оставаясь одной из Поместных Церквей, в реальности является глобалистской структурой, использующей свой религиозный статус ради достижения политических целей коллективного Запада". Так, недавно экуменический патриарх Варфломей "восстанавил" бывших клириков Виленской (Литовской) епархии, лишенных сана за уход в раскол.

"Все это делается исключительно для того, чтобы эти персонажи, известные своей антироссийской политической деятельностью, продолжали ее под видом православных священников", - пишет эксперт.

Действия Варфоломея показывают далеко идущие намерения, пишет "Правблог". Речь идет о формировании фундамента для создания структуры, которую бы можно было подать в качестве "альтернативной РПЦ", которая будет противостоять Московскому Патриархату и бороться с РПЦ. Далее может быть запущен план по выдавливанию РПЦ из враждебных России стран, где храмы будут захватываться раскольниками так же, как это делается на Украине, а оформляться это будет как переход общин в "настоящую" РПЦ, подконтрольную Фанару.

Напомним, в 2018 году Варфоломей объявил новое учение о Церкви: он стоит над всем православным миром, единолично решая все вопросы. В России это учение получило название "восточного папизма".

Теги: церковь, Фанар, РПЦ, православие


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