Захарова отреагировала на угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград

Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО - это элемент информационной войны, "пиара, хайпа", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что у дипломата нет полномочий для таких заявлений. "Видимо, такая была поставлена задача, видимо, нужна вот эта многоголосица", - сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов НАТО".

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это будет направлено, главным образом, на страны Балтии. В какой-то момент столкновение перейдет в горячую фазу, Россия начнет большие учения с Белоруссией, полагают в альянсе. Документ описывает и дальнейшие "события": переброску войск и ракет средней дальности в Калининград и некую "провокацию" в так называемом Сувалксом коридоре.

В МИД РФ с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО. Опубликованный немецким таблоидом Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, — мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.