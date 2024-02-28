Правительство не поддержало идею Чуйченко о реестре злостных алиментщиков

Совет по кодификации при правительстве РФ не поддержал законопроект Минюста о создании в стране так называемого "реестра злостных алиментщиков". Ранее инициативу продвигал министр юстиции Константин Чуйченко. Законопроект прошел процедуру первого чтения в Госдуме в ноябре 2023 года, но теперь, вероятно, будет поставлен "на паузу".

В заключении совета говорится о "концептуальном просчете, допущенном при разработке основной идеи проекта", пишут "Ведомости".

В частности, критикуется запрет для алиментщиков получать кредиты, регистрировать транспортные средства и недвижимость. Эксперты считают, что добиться выплат таким образом не получится, а вот накопить новые задолженности алиментщики могут.

Также в правительстве считают, что приставы не должны обращаться в суды от имени взыскателей.