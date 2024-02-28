В Тюменской области продолжительность жизни превысила 74 года

В Тюменской области за последние пять лет на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" была выделена колоссальная сумма – около 21 млрд руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, за счет выделенных средств у области есть возможность строить и ремонтировать поликлиники и ФАПы, закупать современное медицинское оборудование и санитарный транспорт. Главным результатом этой работы, отмечает губернатор, стал рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе.

В 2023 году продолжительность жизни превысила 74 года.

Роль национальных проектов "Здравоохранение" и "Образование" - ключевых программ, которые позволяют улучшать качество жизни россиян подробно обсудили на круглом столе, который был организован Счетной палатой Российской Федерации.

Моор отметил, что нацпроект "Образование" тоже успешно работает. Напомним, в среднем каждый год в эксплуатацию вводят не менее пяти-семи новых школ. За последние два года построено 12 новых школ, с 2017 года реализуется масштабная программа замены деревянных сельских школ на современные здания — на сегодня заменено 28 учреждений. Ведется подготовка площадки и проектирование объектов будущего Межуниверситетского кампуса.