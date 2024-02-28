Реконструкция "Колизея" в Екатеринбурге стартует в 2024 году

Здание "Колизея" в Екатеринбурге начнут реконструировать уже в 2024 году. Об этом заявил заместитель главы города Игорь Сутягин.

По его словам, к работе подрядчик приступит уже к лету, а закончить масштабную реконструкцию планируется в 2026 году. Значительный объем финансирования на ближайшие несколько лет работ уже заложен.

Помимо этого, в текущем году также:

начнется ремонт Муниципального объединения библиотек на Свердлова, 25;

завершатся благоустройство и реконструкция Литературного квартала;

закончатся работы на объектах культурного наследия на 8 Марта, 20, Карла Либкнехта, 36 и Октябрьской революции, 52.

"Деньги выделены, есть полная уверенность, что сроки выдержим и планы будут реализованы. Объекты обретут вторую жизнь" - добавил Сутягин.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, что хотят изменить в "Колизее". "Фишкой" проекта реконструкции стало строительство еще одного этажа для расширения полезных площадей.