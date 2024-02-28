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Общество В России
Фото: Совет Федерации

Николай Рыжков до последнего призывал возродить Госплан

Экс-председатель Совмина СССР Николай Рыжков умер на 95 году жизни.
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Он возглавлял правительство в 1985-1991 годах, работал при Михаиле Горбачеве, но сопротивлялся внедрению рыночных цен и других механизмов, и к 1990 году его руководство подверглось резкой критике со всех сторон. После перенесенного сердечного приступа в декабре 1990 года Рыжков уступил должность главы правительства Валентину Павлову.

В 2019 году, когда Рыжкову исполнилось 90 лет, он, будучи сенатором, выступил со знаковой речью в Совете Федерации. Николай Иванович вспомнил про годы своего тяжелого детства и послевоенной юности, рассказал о том, как он пришел на Уралмашзавод (с 1950 года он жил и трудился в Свердловске), а потом поднимался дальше по профессиональным ступеням и в 1971 году возглавил это легендарное предприятие.

Упомянул он и о том, как поднимали страну из развалин:

"Говорили, что нужно 50-100 лет, чтобы восстановиться, все было разрушено. … А страна восстановила себя за 5-7 лет. Это было тяжело для народа, но не было такого ропота, что война закончилась, а мы все бедные. Все понимали, что надо восстановить хозяйство, что надо работать не только за себя, но и за братьев, что легли в могилу".

Оценил он и современное положение вещей. Николай Рыжков заявил, что Госплан нужен стране, потому что своей системы у России так и не появилось. А рыночная система – это "чушь собачья".

По его словам, в РФ приняли закон о стратегическом планировании, но "все это осталось на бумаге". Он добавил, что советская система себя оправдала, особенно перед войной, когда за 10 лет было открыто около 10 тыс. предприятий.

Теги: Николай Рыжков, СССР, Госплан


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