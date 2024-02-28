На Урале спасли мужчину, пытавшегося вылечить ковид на перевале Дятлова

На Среднем Урале спасли жизнь мужчине, который хотел вылечиться от коронавируса, посетив перевал Дятлова. Ему на помощь пришла Национальная служба санитарной авиации Ростеха.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации, больной COVID-19 пациент поднялся на перевал в уверенности, что это поможет ему побороть болезнь. Однако мужчине стало только хуже, в горах у него начались проблемы с сердцем.

Бригада НССА, экстренно вылетевшая на медицинском вертолете, помогла спасти человеку жизнь. Пилоты оперативно прибыли на место и доставили мужчину с ковидом в госпиталь.

Как отметил представитель Национальной службы санитарной авиации в Свердловской области Петр Еговцев, в прошлом году вертолеты НССА, базирующиеся в Екатеринбурге, спасли более 600 жизней. В том числе в медицинские учреждения были доставлены 120 детей, из них 43 младенца. Наряду со Средним Уралом служба действует в 67 регионах страны.

Напомним, что скоро в Музее истории Екатеринбурга открывается выставка, посвященная участникам туристической группы Игоря Дятлова. В экспозиции будут представлены дневники участников похода, а также знаменитые фотопленки и снимки, сделанные "дятловцами" незадолго до их гибели.