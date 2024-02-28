ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"

Центральный банк России отозвал вторую за неделю банковскую лицензию – на этот раз у банка "Гефест".

В сообщении регулятора говорится, что этот банк занимал 336 место в банковской системе страны (то есть не был системообразующим и вообще популярным).

ЦБ считает, что кредитная организация "нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков".

Также "Гефест" допускал "нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, регулятор сообщил, что банк в связи с неэффективностью на протяжении длительного периода являлся убыточным.

" Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды", - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у QIWI-банка.