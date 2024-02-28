В Тюменской области внедрен комплекс мер для улучшения качества образования

В Тюменской области внедрен комплекс мер для улучшения качества образования, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На сферу образования в Тюменской области ежегодно направляется более 40 миллиардов рублей, сообщил во время круглого стола председатель Счетной палаты Тюменской области, председатель отделения СКСО в УФО Дмитрий Огородников. Дмитрий Огородников отметил, что последние проверки касались модернизации школьных систем образования, организации бесплатного горячего питания и ряда других вопросов.

"Полученные в ходе проведенных проверок результаты показывают значительные качественные положительные изменения в сфере образования и позитивные перемены, заметные каждому ребенку и каждому родителю в нашей области" - сообщил он.

За последние два года в регионе построено 12 новых школ. С 2017 года реализуется масштабная программа замены деревянных сельских школ на современные здания — на сегодня заменено 28 учреждений, все школы области, включая сельские.

Бесплатное горячее питание получают все ученики начальных классов. Двухразовым бесплатным горячим питанием обеспечены дети-инвалиды, дети из семей участников СВО.

Кроме того, благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" имеют широкополосный доступ к сети Интернет. Стобалльники ЕГЭ поощряются специальными денежными премиями в размере 100 000 рублей. Также ведется подготовка площадки и проектирование объектов будущего Межуниверситетского кампуса.