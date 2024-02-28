28 Февраля 2024
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Политика В России Москва
Фото: Совет Федерации

Умер экс-глава Совмина СССР Рыжков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти экс-главы Совмина СССР Николая Рыжкова.

"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался", - написала Матвиенко в своем telegram-канале.

В Конституции записана фраза об уважении к человеку труда.

"Для меня Николай Иванович – ярчайший пример "человека труда". Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР – он был именно "человеком труда". И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории", - написала Матвиенко.

Рыжков родился 28 сентября 1929 г. в Донецкой области Украинской ССР, в селе Дылеевка. В 1985-91 гг. - глава Совета министров СССР. Позже был депутатом Госдумы и сенатором Совфеда.

Теги: Валентина Матвиенко, Николай Рыжков, Совмин СССР, Совет министров


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Развитие сюжета:

Ранее 28.02.2024 09:37 Мск Николай Рыжков до последнего призывал возродить Госплан

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