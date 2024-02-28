Российские флаги будут вывешиваться на всех учебных заведениях

Законопроект о российском флаге на здании всех учебных заведений принят Госдумой в первом чтении.

Сегодня в школах в начале каждой учебной недели поднимают флаг и играют гимн. Но флаг может и не висеть постоянно. Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отмечает, что школам придется докупить флаги за свои средства, но это очень небольшие расходы.

Авторы инициативы считают, что принятие закона послужит укреплению традиционных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся.

Большинство россиян одобряют идею. По опросу ВЦИОМ 2022 года, около 70% поддерживают поднятие флага в начале каждой недели, против были только 13%.

