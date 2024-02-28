Около 400 000 уральцев будут голосовать на выборах президента онлайн

Более 385 тыс. жителей УрФО подали заявление на дистанционное голосование на выборах президента РФ. Уральцы все еще продолжают выбирать голосование-онлайн, а потому окончательное количество удаленных избирателей будет известно ближе к дате выборов.

Как сообщает пресс-служба полпредства по УрФО, из имеющихся заявлений, 232 тыс. принадлежат жителям Свердловской области, а 155 тыс. - Челябинской.

"Это еще раз подтверждает, что это удобно. Избирателям достаточно зайти на "Госуслуги", сформировать заявление, а затем в дни выборов отдать голос в приложении", - подчеркнул полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев.

Напомним, что в Уральском федеральном округе ДЭГ на выборах применяется только в двух регионах. Прием заявлений стартовал 29 января и продлится до 24.00 по московскому времени 11 марта. Выборы пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко рассказала о том, кому откажут в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах. Ну а свердловчанам уже рассказали, каких подарков стоит ждать при участии в выборах.