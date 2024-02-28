Politico: Все больше конгрессменов США видят диалог решением конфликта на Украине

Все больше сенаторов-республиканцев склоняются к мнению, что конфликт на Украине должен быть завершен путем переговоров, сообщает газета Politico, ссылаясь на опрошенных ею законодателей.

По данным издания, несколько месяцев назад такая точка зрения была непопулярной. Сейчас все больше законодателей считают, что урегулирование конфликта за столом переговоров является наиболее вероятным сценарием, независимо от того, продолжат ли США оказывать помощь Украине.

Так, заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио выразил мнение, что текущая реальность требует урегулирования конфликта путем переговоров. "Вопрос в том, у кого будет больше рычагов влияния, когда все это поймут и этот момент настанет», - цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь.

По данным CNN, во время встречи с лидерами Конгресса президент США Джо Байден не смог переубедить спикера палаты представителей республиканца Майка Джонсона разблокировать помощь Украине. Тот по-прежнему настаивает, что помощь должна быть привязана к решению проблем на южной границе США.