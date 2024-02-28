СМИ: Пентагон шпионит за перемещениями Путина с помощью смартфонов его окружения

Американское издание Wired опубликовало отрывок из книги журналиста Байрона Тау "Средства контроля", где утверждается, что спецслужбы США и Пентагон использовали различные мобильные приложения (а точнее – собранные с их помощью данные и телеметрию) для шпионажа за коллегами из других стран и мировыми лидерами, например, за Владимиром Путиным.

Утверждается, что одним из основоположников метода анализа собранных со смартфонов данных стал IT-специалист Майкл Игли, который в 2019 году представил правительству США возможности слежки за людьми с помощью приложения для ЛГБТ*-знакомств Grindr. Это приложение, как и многие другие, на основе заданных параметров предлагало посмотреть на карте, есть ли в округе потенциальный партнер для свидания.

Помимо прочего многие приложения позволяют отслеживать местоположение пользователя – благодаря встроенной рекламе, а точнее – идентификаторам каждого отдельного рекламного баннера (недавно такие идентификаторы были введены и в России). Доступ к данным смартфона в сочетании с показом рекламы дают возможности не только для таргетирования объявлений, но и для слежки. Тау утверждает, что так, например, Пентагон следит за передвижениями Владимира Путина. Сам российский президент может и не использует смартфон, но его окружение – от охранников и водителей до пресс-секретаря (который, как известно, не готов отказаться от iPhone) – использует массу приложений.

*"международное ЛГБТ-движение" запрещено в России, признано российским судом экстремистской организацией