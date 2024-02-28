Байдену не удалось переубедить республиканцев разблокировать помощь Украине

Во время встречи с лидерами Конгресса президент США Джо Байден не смог переубедить спикера палаты представителей республиканца Майка Джонсона разблокировать помощь Украине. Тот по-прежнему настаивает, что помощь должна быть привязана к решению проблем на южной границе США, пишет CNN.

Как сообщалось, Байден решил позвать к себе лидеров Конгресса, чтобы убедить их выделить помощь Украине и не допустить шатдауна, поскольку Конгресс в выходные не смог договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна в марте. Республиканцы, контролирующие палату представителей, ожидают приостановки работы федерального правительства в начале марта из-за отсутствия договоренностей о продлении финансирования.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал прошедшую встречу "одной из самых напряженных" в своей жизни. Он дал понять, что вопрос не терпит отлагательств. Иначе украинский режим может потерпеть поражение. Однако Джонсон был непреклонен: Конгресс должен прежде всего думать об интересах США. Он отказался проводить голосование по законопроекту о помощи Украине.

Накануне Байден предупредил конгрессменов о "катастрофических" последствиях для Киева, если помощь не будет выделена. И что он очень обеспокоен. На днях он обвинил республиканцев в освобождении российской армией Авдеевки. Это все из-за республиканцев, блокирующих законопроект о помощи Киеву, уверен Байден.

При этом в самом Конгрессе все больше конгрессменов приходят к выводу, что конфликт необходимо будет завершать путем переговоров с Россией, пишет Politico. Сам Байден дал понять, что США не будут отправлять свои войска на Украину, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Он уверен, что украинскому режиму будет достаточно нового пакета американской военной помощи, когда его одобрит Конгресс.



