28 Февраля 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

150 студентов проекта "Профессионалитет" будут устроены в "Атомстройкомплекс"

630 студентов-целевиков строительного профиля окончили первый семестр по проекту "Профессионалитет". Из них 150 студентов, обучающихся в Уральском колледже технологий и предпринимательства, после получения диплома гарантированно будут трудоустроены в крупный строительный холдинг "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, смысл проекта "Профессионалитет" в том, чтобы готовить специалистов под нужды конкретных работодателей и при их непосредственном участии. Новый подход уже демонстрирует хорошие результаты: учеба с гарантией последующего трудоустройства обусловила рост интереса к рабочим специальностям. Как отмечают преподаватели Уральского колледжа технологий и предпринимательства, средний выпускной балл абитуриентов, поступивших на первый поток "Профессионалитета", выше, чем у абитуриентов прошлых лет. Это значит, что теперь в профессию идут целенаправленно.

"С одной стороны, мы сократили продолжительность обучения, а с другой – сделали его более содержательным. В течение семестра в постоянном контакте с работодателем находятся и преподаватели, и студенты – они общаются с бригадирами, рабочими, видят повседневные задачи, которые решают на производстве, и адаптируются к реальному рынку, к его потребностям. Живое общение с коллективом будущего работодателя во время практических занятий и экскурсий не менее важно, чем освоение навыков работы с актуальными инструментами и материалами", - отмечает директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин.

В ходе первого семестра студенты кластера "Строительство" изучали работу плиточника, маляра, штукатура с применением новых, закупленных в рамках проекта "Профессионалитет" инструментов. Это шлифовальные машинки, сварочные аппараты, ручное электифицированное оборудование для деревообработки и покраски, которое соответствует тому, что используют рабочие на объектах компании "Атомстройкомплекс". Учебные кабинеты в колледже оборудовали интерактивными комплексами с возможностью записи уроков и трансляции занятий, а в программу ввели новый модуль по изучению BIM-технологий и российской BIM-системы для комплексного проектирования Renga.

"Проект "Профессионалитет" позволяет эффективно привлекать в строительную отрасль молодежь, заинтересовывать ребят, наглядно демонстрировать им преимущества будущей профессии. Мы со своей стороны взаимодействуем не только с учебными заведениями среднего звена, но и с вузами: предлагаем студентам работу по совместительству, с гибким графиком, что позволяет им сочетать теорию с практикой, получать не только знания, но и хорошую зарплату. Ежегодно на предприятия нашего холдинга трудоустраивается около сотни молодых специалистов, со стартом проекта "Профессионалитет" мы рассчитываем как минимум удвоить эту цифру", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Проект "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования" рассчитан на 2023-2025 годы. В его рамках ежегодно студенты будут обучаться по 10 востребованным строительным специальностям начального и среднего профессионального образования.

Теги: Профессионалитет, студенты, проект, Атомстройкомплекс


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