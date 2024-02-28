28 Февраля 2024
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Фото: Накануне.ru

ГИБДД зафиксировала больше 1000 нарушений ПДД в Екатеринбурге

За четыре дня сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга зафиксировали 1 тыс. 13 нарушений правил дорожного движения. Профилактическое мероприятие "Безопасная дорога" проводилось с 22 по 25 февраля.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, за грубые нарушения ПДД в этот период к административной ответственности было привлечено:

  • 16 автомобилистов, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
  • 4 водителя в состоянии наркотического опьянения;
  • 17 водителей, не имеющих права управления ТС;
  • 5 автомобилистов, лишенных права управления ТС;

В отношении еще трех нарушителей и вовсе решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

"Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом виде, также просим граждан своевременно информировать полицию по телефонам 02 или 102 о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом виде", - сообщили в УГИБДД.

Напомним, что безответственность людей часто становится причиной ДТП и с общественным транспортом. Об этом вчера более подробно отчитался "Гортранс" Екатеринбурга. По его данным, за весь 2023 год местные жители вызвали более 2,5 тысяч сбоев в работе автобусов, троллейбусов и трамваев.

На прошлой неделе также стало известно, что в мэрии Екатеринбурга разработают законопроект, который предполагает включение выезда на трамвайные пути в список административных нарушений.

Теги: Екатеринбург, ГИБДД, ПДД, нарушение


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