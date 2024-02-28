СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены все обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года.

"Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами", — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Обвинение предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела являются гражданами России, Армении и Украины.

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление (ГСУ) СКР, расследующее теракт на Крымском мосту, изучает информацию спецслужб Украины о том, что обвиняемых в этом преступлении могли использовать "втемную" и они не знали о подготовке преступления.

Напомним, Крымский мост пострадал в результате взрыва 8 октября 2022 года. Погибли пять человек, были разрушены несколько автомобильных пролетов и часть ж/д моста. ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.