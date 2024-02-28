В Нягани в аварийном доме рухнул балкон

В Нягани в аварийном доме по ул. Интернациональная, 79 рухнули балконы. В администрации города сообщили Накануне.RU, что инцидент произошел из-за сильной снежной нагрузки на балконы.

Видео инцидента опубликовал "Муксун". На кадрах видно, как массивная конструкция с громким треском падает в снег.

"Вот такие вот пироги", - комментирует автор видео.

Глава города Иван Ямашев провел экстренное заседание комиссии по ЧС с профильными службами. На место происшествия выехала оперативная группа. Дом обследовали. Было установлено, что жить в доме можно. Опасностей для людей нет, но здание нуждается в ремонте.

В частности, рабочие провели ремонт кровли, которая частично пострадала при обрушении балконов загерметизировали и утеплили швы, которые остались неутепленными после схода балкона. Работы завершили за день.

Жильцам было предложено переехать в маневренный фонд, однако они решили остаться в своих квартирах.

Заместитель главы города Табриз Фаталиев сообщил, что аварийных домов в городе еще много и призвал жильцов быть бдительными, при малейшем изменении конструкции обращаться в управляющие компании, чтобы они выехали на место и зафиксировали происходящее, либо в ТСЖ, городское хозяйство, в крайнем случае - к нему на личный прием.