Володин сообщил, к чему приведет бонапартизм во Франции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, к чему может привести бонапартизм во Франции. Политик высказался в связи с различными высказываниями президента этой страны Эммануэля Макрона.

"Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт "не считался с потерями", но с тех пор страна "ставит человеческую жизнь превыше всего". За время президентства у Макрона, откровенно говоря, мало что получается", - написал Володин в своем telegram-канале.

Спикер Гослумы привел примеры: стагнация экономики, протесты желтых жилетов и фермеров, геополитические поражения в Африке.

"Из-за этих и многих других проблем французы не поддерживают Макрона – рейтинг его упал до крайне низкого уровня. Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тыс. из которых остались лежать в сырой земле", - подытожил Володин.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с главами государств в Елисейском дворце 26 февраля объявил о создании коалиции по экстренной поддержке Украины. Она обещает украинской армии поставки ракет и бомб средней и большой дальности. Кроме того, Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска на Украину. По его словам, блок оказывает Украине разностороннюю военную помощь с 2014 г., но "планов размещения боевых подразделений на Украине нет".