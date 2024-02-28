В Екатеринбурге оштрафовали блогершу, ездившую на автомобиле по пешеходной улице

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД нашли водителя, ездившего на автомобиле по главной пешеходной улице города. Девушке-блогеру назначен штраф.

Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель BMW двигался по пешеходной зоне на улице Вайнера. Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, установлено, что за рулем иномарки сидела 22-летняя девушка. Выяснилось, что за 2023 год к административной ответственности она привлекалась 36 раз.

Сама автоледи пояснила, что решила снять красивое видео для своего блога, для чего и выехала на пешеходную зону. Она призналась, что понимала, что это является нарушением. Автоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности. В общей сложности блогерше назначен штраф в 2 тысячи 800 рублей. Также с ней провели профилактическую беседу.

Напомним, недавно в Екатеринбурге оштрафовали водителя, посадившего за руль младенца.