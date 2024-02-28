Компании "Буратино" запретили искать золото на Среднем Урале

ООО "Буратино", расположенному в Качканаре, запретили вести поиски и разведку месторождения россыпного золота. Лицензия была отозвана после проверки инспекторов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в рамках осуществления федерального государственного геологического контроля. Как выяснилось, компания не соблюдала обязательные требования при своей работе.

"Были выявлены нарушения, которые в соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах" являются основанием для инициирования процедуры досрочного прекращения права пользования недрами", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Все материалы ведомства были переданы Комиссии по досрочному прекращению права пользования недрами Департамента по недропользованию по УрФО, которое и приняло решение аннулировать лицензию.

ООО "Буратино" было зарегистрировано в 2016 году, а уже в октябре 2020 года получило лицензию СВЕ 03909 БП, благодаря которой могло заниматься изучением недр, и производить оценку полезных ископаемых. В полномочия компании также входило изучение и оценка пригодности участков недр для дальнейшего строительства и эксплуатации подземных сооружений, которые не были связаны с добычей полезных ископаемых. Лицензия выдавалась компании до октября 2025 года.