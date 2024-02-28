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Общество В России
Фото: kremlin.ru

В Госдуме связали сбой Telegram и YouTube с работой российских спецслужб перед выборами

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов связал сбои в работе Telegram и YouTube с действиями российских спецслужб перед мартовскими президентскими выборами.

"Обычная работа специальных служб, которые отвечают за кибербезопасность и за работоспособность, за поддержание инфраструктуры наших всех айти-ресурсов", - сказал Газете.Ru политик.

По его словам, в процессе проверок, которые, как правило, идут через стресс-тесты, то есть какие-то кибератаки, которые делают отечественные же специалисты, ищутся уязвимости, поэтому на короткое время ряд заблокированных ресурсов может сниматься с блокировки для проверки тестовых решений.

27 февраля в России произошел массовый сбой в работе Telegram. Также трудности возникали при подключении к WhatsApp, YouTube, "ВКонтакте". При этом после сбоя у россиян без включения VPN начали открываться заблокированные соцсети X (Twitter), Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Андрея Свинцова, в ближайшее время "уязвимости будут устранены", а запрещенные в стране ресурсы вновь ограничат в доступе.

Напомним, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявлял, что падение Telegram и ряда других мессенджеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. По его словам, в рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов.

Теги: Telegram, YouTube, сбой, Андрей Свинцов


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