Строительный бум: в России не хватает каменщиков и сварщиков

В январе текущего года спрос на кадры в сфере строительства вырос на 23%.

В феврале данная отрасль попала в тройку лидеров по спросу на персонал. В числе самых востребованных специальностей — слесари, электромонтажники, сварщики, специалисты по отделке фасадов.

Представители застройщиков и девелоперов заявили о недостатке каменщиков и бетонщиков, конструкторов и главных инженеров. Дефицит связан со строительным бумом и недостаточным престижем профессии в глазах молодежи. По словам экспертов, выход заключается в комплексных мерах по стандартизации образовательных программ и переподготовке кадров, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что во второй половине 2023 года спрос на поездки в такси во всех регионах России восстановился до уровня 2021 года. При этом наблюдается острый дефицит кадров.