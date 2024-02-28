В России обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа

Власти России рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом.

В настоящее время он составляет €1 тыс. и 31 кг. Выше этого лимита придется доплатить 15% от стоимости продукции. Если такой порог будет устранен, продукция из-за границы могут обложить единой пошлиной, размер которой составит около 5%.

Данный вопрос уже обсуждают в Евразийской экономической комиссии. Как говорят представители ритейла, такой шаг симметрично увеличит стоимость зарубежной продукции, а продажи сократятся на треть.

Окончательное решение относительно порога беспошлинного ввоза примет правительство, уточнили в Министерстве финансов.

Общественники выступили против того, чтобы власти оставили порог беспошлинного ввоза на уровне €1 тыс. Как говорится в письме "Общественной потребительской инициативы" в адрес Минэкономразвития, такое значение оборачивается ввозом фальсифицируемых и контрафактных товаров, что подкреплено статистикой Роспотребнадзора.

Так, снижение порога до €200 в 2020 году привело к уменьшению предъявленных, рассмотренных и удовлетворенных исков о защите прав потребителей в сфере торговли: на 14, 17 и 19% соответственно. А вот в 2022 году, когда лимит повысили, исковые показатели выросли на 11, 14 и 19%, сообщают "Известия".