Власти Челябинской области назвали видео с НЛО фейком

Появившееся в социальных сетях видео с неопознанным летающим объектом, который якобы пролетает над Челябинском, являются фейком.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, речь идет о видео якобы упавшего неопознанного объекта. На нем заметны очевидные признаки монтажа.

В ГУ МЧС России по региону указали, что в оперативную дежурную смену сообщений и обращений по данному поводу не поступало. Камерами видеонаблюдения данная информация также не подтверждается, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на кадрах небо вечернего города разрезает вспышка летящего по воздуху объекта. Предполагалось, что это метеорит.