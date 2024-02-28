28 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Российские регионы выступают за продление льготной ипотеки

В 11 регионах России выступили за продление льготного ипотечного кредитования на новостройки.

Среди них — Томская, Курская, Иркутская, Брянская, Калужская, Белгородская, Ивановская, Пензенская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия и Приморский край. Как говорят местные власти, госпрограмма остается основным драйвером рынка недвижимости, без которой небольшие застройщики могут разориться, оставив после себя недостроенные объекты.

В некоторых субъектах отмечают проблемы с несданным жильем, на которое не хватает спроса уже сейчас. Так, в Минстрое Пензенской области заявили, что его объем в 2,8 раза превышает показатели начала 2023 года. В случае прекращения госпрограммы застройка может просто остановиться.

В Министерстве финансов заявили, что готовы рассмотреть сохранение льгот в отдельных субъектах. Однако такие локальные меры господдержки всё равно будут способствовать росту цен на жилье, считают эксперты, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Минфин хочет добиться снижения доли льготной ипотеки с 90% до 25%.

Теги: ипотека, недвижимость, жилье


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