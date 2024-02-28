Детям из многодетных семей могут давать скидки на обучение в вузах

В России детям из многодетных семей могут сделать скидку в 50% на оплату обучения в вузах.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму. Как следует из пояснительной записке, в настоящее время у родителей, которые воспитывают трех и более детей, нет льгот, предусматривающих получение высшего образования — ни на федеральном, ни на региональном уровне. Вузы не предоставляют их таким студентам, несмотря на высокую стоимость обучения.

Как отмечают депутаты от ЛДПР, многодетные семьи несут финансовые затраты на оплату ЖКХ, налогов и жизненно необходимых товаров. А получение высшего образования детьми в таких семьях требует еще больше затрат, которые не всегда представляются возможными.

Авторы инициативы считают, что многодетные семьи оказывают большую помощь в решении демографической проблемы в стране. Оказание им поддержки заодно выступает мерой по профилактике проблем, связанных с низкой рождаемостью, сообщают "Известия".

Ранее президент Владимир Путин обещал подумать над изменением нормы закона о поддержке многодетных семей, требующей, чтобы третий ребёнок был рождён после 1 января 2018 года.