Белоусов: Россия пока не вышла на траекторию устойчивого роста ВВП

Россия в настоящее время не вышла на траекторию устойчивого роста ВВП, несмотря на сильные результаты 2023 года.

Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, чтобы российская экономика росла быстрее мировой, необходима ее структурная перестройка при активном участии бизнеса.

Белоусов назвал векторы развития бизнеса при перестройке экономики, которые помогут РФ выйти на траекторию устойчивого экономического роста уже в 2026 году. В замене ушедших с рынка зарубежных компаний вице-премьер отводит большую роль малому и среднему предпринимательству, сообщают "Ведомости".

По итогам 2024 года экономика России вырастет на 2%. Ожидания улучшились по сравнению с октябрем, когда оценка роста составляла 1,6%.