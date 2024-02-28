Латвия на год продлила запрет на въезд в страну для россиян

Правительство Латвии продлило ограничения на въезд в страну для россиян.

Он будет действовать до 4 марта 2025 года. Как заявили в МИД Латвии, действующий запрет на въезд для россиян останется неизменным. Въехать в страну через внешнюю границу смогут граждане РФ с видом на жительство Латвии, Швейцарии, государств Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также обладатели долгосрочных и краткосрочных шенгенских виз, которые имеют родных в данных государствах.

Также запрет на въезд не распространяется на тех, кто въезжает с гуманитарными соображениями, а также на работников транспортных и пассажирских организаций.

Запрет на поездки будет распространяться на россиян, которые желают пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия примет соотечественников из Латвии в случае, если власти этой республики примут решение о выдворении владельцев видов на жительство, не сдавших экзамен по латышскому языку.