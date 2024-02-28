Количество пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до пяти

Количество пострадавших в результате обстрела поселка городского типа Суземка в Брянской области со стороны Украины увеличилось до пяти.

Как заявил в Telegram глава региона Александр Богомаз, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр поселка городского типа Суземка, в результате чего ранения получили трое мирных жителей. Один из них тяжело ранен, у двоих — ранения средней тяжести.

Также было частично повреждено административное здание. На месте работают оперативные и экстренные службы.