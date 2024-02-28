В ОКР уверены в участии сборной России на Олимпиаде-2028

У атлетов России есть шанс выступить в составе единой сборной на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Как сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей Россию.

Отмечается, что комитет работает над тем, чтобы эта возможность была воплощена в жизнь. Первыми крупными международными соревнованиями, где сборная страны сможет выступить под собственным флагом, а не в нейтральном статусе, станут юношеские Олимпийские игры – 2026, считает Поздняков.

По его словам, для успешного выступления на Олимпиаде нужно готовить резерв уже сейчас, сообщает РИА "Новости".

Ранее в ОКР заявили, что российскому спорту была объявлена война. Рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) уже давно не приходится.