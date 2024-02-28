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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банк России спрогнозировал рост ставок по кредитам

Участники заседания совета директоров Центробанка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам.

Это будет происходить на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, следует из резюме обсуждения ключевой ставки. Также процентные ставки для заемщиков вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов. В ходе обсуждения было отмечено, что риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками, незначительны.

Банки не отмечают и не ожидают в ближайшей перспективе роста заявок на реструктуризацию кредитов из-за ухудшения финансового положения заемщиков. Участники обсуждения пришли к выводу, что влияние жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ на кредитную активность продолжит нарастать. По этой причине, рост кредитования в течение текущего года замедлится.

Возвращение инфляции к цели и закрытие положительного разрыва выпуска в экономике требуют значительного замедления темпов роста кредитования по сравнению с 2023 годом, сообщает РИА "Новости".

Напомним, В России с 1 марта 2025 года начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов. 20 февраля он был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. 21 февраля документ был одобрен Советом Федерации.

Теги: ЦБ РФ, кредиты


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Ранее 22.02.2024 02:01 Мск Совфед одобрил закон о самозапрете на выдачу кредитов

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