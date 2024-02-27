В Центробанке допустили смягчение денежно-кредитной политики

Большинство членов совета директоров Банка России ждут, что условия для снижения ключевой ставки сложатся во втором полугодии. Однако не исключено, что смягчение денежной-кредитной политики произойдет раньше, сообщают РИА Новости.

Банк России 16 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых - впервые с июня 2023 года. По мнению регулятора, инфляция снизилась по сравнению с осенью 2023-го года, хотя и остается высокой. В ЦБ предупреждают: "Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно".

По прогнозу Центрального банка, инфляция уже в этом году может снизиться до 4-4,5%. При этом в период декабря-января годовая инфляция составляла 6,6%. В ЦБ считают, что это эффект от повышения ставки.