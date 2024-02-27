В Калининграде туристы из Екатеринбурга и Ижевска устроили пикник на братской могиле и украли цветы

В Калининграде туристы устроили пикник на мемориальном комплексе на братской могиле, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчина и женщина пили алкоголь, танцевали вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него и украли корзину с цветами. Вычислить нарушителей помогла система "Безопасный город". Операторы системы сообщили о произошедшем в центр оперативного управления Росгвардии.

Задержаны 37-летняя жительница Ижевска и 38-летний житель Екатеринбурга. Похищенная корзинка оказалась у них. Парочку доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.