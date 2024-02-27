Неопознанный летающий объект упал в Челябинской области.

Происшествие зафиксировал видеорегистратор. Видео опубликовал telegram-канал Readovka. На кадрах видно, как небо вечернего города разрезает вспышка летящего по воздуху объекта. По предварительным данным, это метеорит.

Видеозапись уже изучают метеорологи.

Напомним, что 15 февраля 2013 года в Челябинске упал метеорит. Небесный камень, позже названный "Челябинск", рухнул в акваторию озера Чебаркуль. Он вошел в атмосферу Земли, где взорвался и распался на большое количество фрагментов.

Челябинский метеорит стал самым большим из известных небесных тел, упавших на Землю, со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Наиболее крупная его часть находится в историческом музее в Челябинске.