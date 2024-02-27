Министр строительства РФ оценил расселение аварийного жилья в Прикамье

Сегодня в Перми с рабочим визитом министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава региона Дмитрий Махонин раскрыл подробности визита федерального министра, передает корреспондент Накануне.RU.

Министру продемонстрировали возможности предприятий, помогающих строительной отрасли замещать импортную продукцию. Это компании "Инкаб", "Элка-Кабель", "Камский Кабель". Компании выпускают уникальную кабельную продукцию для строительных, добывающих, металлургических и других компаний, "Меридиан", изготавливающий оборудование для маркировки кабельной и иной продукции, "Горнозаводскцемент", крупнейший в регионе изготовитель цемента – всего более 280 компаний-производителей стройматериалов.

"Пермский край входит в топ-20 в стране по объемам жилья в стадии строительства. Один из примеров комплексного развития территорий – микрорайон Ива. Застройщик за свой счет возводит социальные объекты, а мы помогаем привлекать федеральные средства на транспортную инфраструктуру – благодаря программе "Стимул" здесь уже построены улицы Лесная и Сапфирная. В планах – строительство Ивинского проспекта с выходом на ул. Уинскую", - сообщил глава региона.

Также министру показали один из ключевых культурных проектов – новое здание галереи. Подрядчик занимается отделочными работами и монтажом фасада из медных панелей, завершает остекление и монтаж внутренних инженерных сетей. Кроме того, Файзуллину была продемонстрирована краевая музыкальная школа. Подрядчик завершает отделочные работы, расстановку мебели, завезена часть крупных музыкальных инструментов.

Глава краевого минстроя посетил пермский строительный колледж и пообщался со студентами. На итоговом совещании Файзуллин высоко оценил успехи региона в строительной отрасли. По темпам и объемам расселения аварийного жилья Пермский край остается в лидерах среди регионов России. С 2019 года переселено порядка 40 тысяч жителей края, до конца 2024 года предстоит расселить еще порядка 6,5 тысяч человек.

В прошлом году из реестра проблемных объектов было исключено 16 домов из 27. На совещании обсудили ряд важных направлений: сфера ЖКХ, производство строительных материалов, внедрение новых технологий при строительстве многоквартирных домов. Отдельно министр отметил помощь Прикамья подшефному Северодонецку.