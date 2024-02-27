27 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Обвинение запросило от пяти до 21 года лишения свободы, для иностранных наемников "Азова"*

Для иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады "Азов"*, прокурор запросил от пяти до 21 года колонии, сообщают РИА "Новости".

"Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу, Джону Хардингу, прошу назначить каждому из них наказание в виде 21 года колонии, Дилану Хили — пяти лет лишения свободы и Эндрю Хиллу - шести лет лишения свободы", — сказал прокурор.

Кроме того, гособвинитель ходатайствовал об объявлении их в розыск и избрании им заочного ареста.

Дело рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Обвиняемые граждане Швеции, Хорватии, Великобритании. Гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу - "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили — "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

В суде в Донецке все обвиняемые заявляли, что не согласны с обвинением, и вину не признали. Впоследствии, как сообщал судья на заседании уже в Ростове-на-Дону, всех пятерых, согласно информации из министерства юстиции ДНР, передали "уполномоченным лицам" для обмена пленными.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

Теги: наемники, суд, прокурор, обвинение


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