27 Февраля 2024
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Костромской драмтеатр направит все средства от премьерного показа спектакля "Когда мы были на войне" на поддержку участников СВО

В этом году творческая команда Костромского драматического театра имени А. Н. Островского подготовила для зрителей новую постановку «Когда мы были на войне». Спектакль рассказывает о бригаде артистов, которые отправились с концертами на передовую, чтобы поднимать дух наших бойцов – участников специальной военной операции.

Современная постановка тесно связана с традициями выездных концертных бригад, которая зародилась в 1941-1945 годы, когда артисты театров выступали для военнослужащих в непосредственной близости от передовой, под открытым небом, в землянках, в блиндажах, медсанбатах, на лесных полянах. Литературной основной стала пьеса «Прощай, конферансье», где действие происходит во время Великой Отечественной войны.

(2024)|Фото: adm44.ru

Премьера состоялась в начале февраля, публика встретила постановку восторженными отзывами. Благодарность за организацию спектакля, активную гражданскую позицию коллективу драмтеатра направил губернатор Сергей Ситников.

23 февраля на сцене костромского театра состоялся второй показ спектакля. Постановка прошла с аншлагом - всего было продано более 400 билетов на сумму более 200 тысяч рублей. По решению коллектива все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на поддержку костромских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Помощь театральных коллективов фронту - давняя традиция. В годы Великой Отечественной войны Московский малый театр, театр имени Вахтангова направляли деньги на покупку техники, самолета, танков для бойцов Красной Армии. И сегодня, когда костромские военнослужащие выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, мы не можем стоять в стороне. Это то, что мы можем сделать для земляков. С этим согласился весь коллектив театра», - отметил режиссёр-постановщик костромского драматического театра, заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичёв.

Теги: костромской драматический театр, постановка когда мы были на войне, спектакль,


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