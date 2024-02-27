Минобороны ФРГ: Никто не поддержал идею Макрона отправить войска на Украину

Никто из участников парижской конференции не одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Я считаю, что это поспособствует эскалации", - приводит его слова РИА Новости.

Писториус отметил, что это была "пища для размышлений, предложенная президентом Макроном". Он полностью исключил, что военнослужащие бундесвера отправятся на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Парижу придется рано или поздно отправить на Украину своих солдат. В Кремле заявили, что в случае отправки французского контингента на Украину "надо говорить не о вероятности, а о неизбежности конфликта [с НАТО]".