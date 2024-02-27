ТНТ снимает пародию на "Бриллиантовую руку"

ТНТ продолжит снимать пародии на советские новогодние хиты. После "СамоИронии судьбы" и "Иван Васильевич меняет все" выйдет "ремейк" "Бриллиантовой руки", название проекта еще не озвучено.

Известно, что пародией займутся Михаил Семичев и Роман Ким, которые сняли упомянутые выше "капустники". Сейчас для проекта готовится сценарий и идет кастинг.

Планируется, что новая пародия выйдет 31 декабря 2024 года.

Напомним, выход пародии "Иван Васильевич меняет все" в этом году сопровождался скандалом, связанным с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Из фильма буквально за сутки до премьеры вырезали попавших под опалу звезд, в том числе Филиппа Киркорова.