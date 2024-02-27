Дочь патриота: губернатор Беглов может породниться с украинским банкиром

Дочь Александра Беглова и Ксении Малининой Александра готовится выйти замуж за украинского наследника банкира. СМИ сообщают, что она вернулась во Францию после непродолжительного пребывания в Петербурге для отчетности губернатора Петербурга перед федцентром за свой «патриотизм».

Александра проживает во Франции, в курортном городке Валлорис с 2019 года. Это подтверждают и местные жители. Избегает публичности, имеет закрытые соцсети. Однако оставляет реакции под постами матери Ксении Малининой, чья страница «ВКонтакте» зарегистрирована на номер телефона дочери.

Малинина работает профессором и доцентом Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и специализируется в области экономики строительства и ЖКХ, а также использования объектов культурного наследия Петербурга. Примечательно, что после прихода на свою должность Беглова именно по этим направлениям в городе начались проблемы. Отмечается, что профессиональных успехов мать Александры добилась уже после рождения дочери. СМИ сообщают, что Александра может быть внебрачной дочерью губернатора Петербурга.

Она проходит обучение на юридическом факультете СПбГУ, где также числится другая дочь губернатора - Ольга Кудряшова. Однако фактически на месте учебы не появляется, так как живет за границей в недружественной стране. СМИ сообщают, что проживает Александра в роскошном двухэтажном особняке стоимостью в 1,2 млн евро, который находится под усиленной охраной.

Журналисты нашли еще одну родственницу или однофамилицу Беглова – Галину, которая владеет дорогостоящей квартирой в Каннах стоимостью более 1 млн евро. При этом она является учредителем и руководителем СНТ "Пенаты" в элитном поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти, который граничит с Курортным районом. Здесь начинал свою профессиональную деятельность Александр Беглов.

Данные факты трудно назвать совпадениями и вероятно они указывают на родственные связи фигурантов материала с губернатором Петербурга.