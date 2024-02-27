Голкипер "Автомобилиста" в пятый раз признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Евгений Аликин в пятый раз в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Вратарь "Автомобилиста" одержал две победы в трех матчах недели в КХЛ. По воротам Аликина было нанесено 63 броска (в среднем 21,3 за игру). Из них он отразил 98,44%, коэффициент надежности составил 0,43. А в матче с ярославским "Локомотивом" Евгений Аликин отыграл на ноль.

Напомним, уже скоро "Автомобилист" сыграет в первом раунде Кубка Гагарина. Команде Николая Заварухина предстоит встретиться с казанским "Ак Барсом". Первые два матча серии до четырех побед соперники проведут в Казани, где сыграют 29 февраля и 2 марта. Затем серия переедет в КРК "Уралец" (4 и 6 марта).

В этом сезоне екатеринбургский клуб досрочно оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина.