Югорчанина, совершившего двойное убийство, отправили на 18 лет в колонию строгого режима

В Югре 46-летнего жителя Пойковского признали виновным в двойном убийстве, а также в покушении на убийство, незаконном проникновении в дом и угрозах убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в ночь на 10 января 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, вооружился ножом прибыл в один из домов в первом микрорайоне поселка Пойковский, где в гостях у знакомых находилась его бывшая супруга с сожителем. Обвиняемый убил сперва ножом сожителя бывшей супруги, а затем ворвался в квартиру и зарезал ее саму. Также он угрожал убийством хозяйке квартиры и ранил ножом очевидца преступления, который пытался остановить его.

После подозреваемый ушел к своему знакомому, где был задержан полицейскими.

Вину осужденный признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.