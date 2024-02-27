У 35% россиян за два года уровень жизни ухудшился - опрос

Половина россиян (48%) заявили, что их уровень жизни не изменился за последние два года. Но более трети (35%) отмечают снижение уровня жизни, о его росте говорят 16% респондентов, сообщили в социологической группе Russian Field.

Чаще других об отсутствии изменений в уровне жизни говорят женщины и респонденты старше 60 лет. О снижении уровня жизни говорят люди 30-44 лет, о росте – молодежь.

Малообеспеченные респонденты чаще отмечают, что их уровень жизни снизился (46% от выборки), обеспеченные – что он вырос (24%).

38% опрошенных отмечают, что не испытывают беспокойства по поводу нехватки каких-либо товаров.

Среди остальных опрошенных большинство волнует подорожание следующих товаров: продукты питания и напитки (40%), автомобили и автотовары (18%), бытовая техника и электроника (11%), недвижимость и стоимость услуг ЖКХ (9%), медицинские товары (9%).